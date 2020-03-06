Жиру: Хотел бы продлить контракт с «Челси»

Нападающийизъявил желание продлить контракт с клубом. Старый договор действителен до конца текущего сезона.

«Да. Да. Да, конечно. До конца сезона еще несколько месяцев, нам нужно выигрывать матчи и, возможно, завоевать трофей, но, я думаю, что впереди у меня еще два или три сезона на высоком уровне. Но сейчас не время говорить о контрактах и тому подобном. Приму решение, когда настанет время.

Я поверил словам Лэмпарда. Он сказал, что я получу свой шанс, и предоставил мне его. Я же хотел отплатить ему за доверие своей игрой.

Ситуация с желанием трансфера осталась позади. Я игрок "Челси" и снова счастлив здесь — это самое важное», — приводит слова француза London Evening Standard. 0