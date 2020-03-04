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    Назначены арбитры на матчи 21-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры на матчи 21-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Назначены арбитры на матчи 21-го тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи 21-го тура РПЛ

    На одном из центральных матчей тура, «Спартак» — «Краснодар», будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Арам Петросян. Резервный рефери — Игорь Панин.

    На матче «Ростов» — ЦСКА будет работать бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Валерий Данченко и Андрей Гурбанов. ВАР — Станислав Васильев, АВАР — Игорь Демешко.

    «Оренбург» — «Арсенал»: Павел Кукуян, Николай Богач, Дмитрий Жвакин. ВАР — Алексей Матюнин, АВАР — Константин Шаламберидзе.

    «Динамо» — «Тамбов»: Василий Казарцев, Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров. ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Дмитрий Мосякин.

    «Рубин» — «Крылья Советов»: Владимир Москалёв, Роман Усачев, Рашид Абусуев. ВАР — Сергей Карасёв, АВАР — Андрей Болотенков.

    «Сочи» — «Урал»: Михаил Вилков, Антон Аверьянов, Илья Елеференко. ВАР— Сергей Иванов, АВАР— Антон Кобзев.

    «Локомотив» — «Ахмат»: Кирилл Левников, Алексей Стипиди, Алексей Ширяев. ВАР— Алексей Еськов, АВАР —Тихон Калугин.

    «Зенит» — «Уфа»: Алексей Сухой, Дмитрий Сафьян, Николай Ерёмин. ВАР — Виталий Мешков, АВАР— Дмитрий Чельцов. 0

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