Шипшев: Моментов, которые создал «Рубин», даже и не припомню

Главный тренер «Тамбова»поделился впечатлениями после ничьей в матче с(0:0) в 20-м туре РПЛ.

Напомним, что встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород».

«Ребята выполнили установку. Хотя, конечно, нам очень хотелось забить гол. Мы его и забили, но судья усмотрел какое-то нарушение… А моментов у наших ворот я даже и не припомню.

Считаю, что мы контратаковали намного острее, чем "Рубин" атаковал. Чего не хватило нам в завершении атак? Где-то удачи, где-то мастерства… Но и вратарю соперников надо отдать должное.

Нижегородцам вообще большое спасибо. Нам очень приятно, что нас так хорошо приняли. Надеемся, что на стадионе "Нижний Новгород" мы еще познаем радость победы.

Мы продолжаем работу, которая была начата задолго до этого матча. Наш состав во время зимней паузы сильно не изменился.

Мы отталкиваемся от организации игры, самоотдачи футболистов, акцентируем внимание на быстрые атаки. Это приносит нам очки, и пока, наверное, что-то кардинально менять не имеет смысла», — приводит слова Шипшева Sportbox.ru. 0