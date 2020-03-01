ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Слуцкий Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • 22:06
    • Месси и Гризманн в старте «Барселоны» на матч с «Реалом»
  • 21:33
    • «Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
  • 20:00
    • «Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»
  • 19:35
    • «Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
    Все новости спорта

    Рудаков: Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший — Луценко!

    Футбол Арсенал Тула Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков поделился впечатлениями от матча 20-го тура с «Сочи» (2:1).

    Евгений Луценко
    Евгений Луценко

    Туляки выиграли благодаря двум голам Евгения Луценко. В составе «Сочи» отличился Александр Кокорин, проводивший дебютный матч за клуб. Он был признан лучшим игроком встречи.

    «Во-первых, хотел бы поздравить всех с возобновлением чемпионата. За зимнюю паузу все соскучились по нашему футболу и сейчас очень рады, что он вернулся.

    Во-вторых, что касается игры, то мы серьезно готовились и к весенней части чемпионата в целом, и к матчу с "Сочи", в частности.

    Ребята усердно работали на сборах, это на самом деле кропотливый и тяжелый труд. Все очень рады тому, что эта работа принесла свои плоды, мы набрали три важнейших очка.

    Лучший игрок матча? Футбол командная игра, поэтому отмечу всех наших ребят. Если же все-таки выделять кого-то одного, то для меня очевидно, что Евгений Луценко, забивший два гола.

    Александра Кокорина можно поздравить с возвращением на поле, это действительно здорово, но судите сами.

    Луценко отличился дважды, в том числе именно его точный удар принес нам победу на последних секундах, а награду отдают другому. В этом есть большая несправедливость.

    И дело не только в голах, но в том объеме работы, который проделал Луценко и той пользе, которую он принес "Арсеналу" в этом матче», — сказал Рудаков «Спорт-Экспрессу». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
  • 01:24
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Барселона» свою серию побед на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Битва московских команд получится результативной
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Сампдория» и «Верона» сыграют на «больше»?
  • «Сампдория» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги 21:180
  • 23:38
    • Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Канаде
  • 22:54
    • Арум: Третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле
  • 22:28
    • «Хетафе» удержал победу над «Мальоркой»
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» разгромил «Магнитку», «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 20:000
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 23:30
    • Россия завоевала золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки
  • 23:23
    • Рудаков: Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший — Луценко!
  • 22:57
    • «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Бучневич забил
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромлен в гостях у «Уотфорда», «МЮ» не справился с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 19:470
  • 21:58
    • Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»
  • 21:12
    • «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью
  • 21:01
    • «Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие