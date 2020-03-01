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    «Атлетик» впервые победил в Примере в 2020 году

    «Атлетик» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Атлетик» одержал победу над «Вильярреалом» в домашнем матче 26-го тура испанской Примеры.

    Рауль Гарсия
    Рауль Гарсия

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:0.

    Баски забили единственный гол на 56-й минуте, когда Рауль Гарсия реализовал пенальти.

    Для команды из Бильбао эта победа в Примере стала первой с 1 декабря 2019 года.

    Примера. 26-й тур
    «Атлетик» — «Вильярреал» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 56, пенальти Рауль Гарсия«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Дани Гарсия, Кордоба (Нуньес, 82), Рауль Гарсия, Ибаи Гомес (Уильямс, 52), Муниаин (Сансет, 73), Весга«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Пенья, Касорла (Чуквуэзе, 67), Иборра (Замбо-Ангисса, 58), Онтиверос (Мойсес Гомес, 75), Тригерос, Жерар Морено, Пако АлькасерПредупреждения: Касорла (21), Берчиче (21), Капа (43), Пау Торрес (54), Иборра (55), Кордоба (63), Замбо-Ангисса (63), Жерар Морено (65), Чуквуэзе (77), Весга (85), Рауль Гарсия (90+2), Нуньес (90+4)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает десятое место (34 очка), а «Вильярреал» — восьмое (38 очков). 0

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