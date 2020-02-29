«Тулуза» — «Ренн»: счет 0:2, обзор голов

Жереми Морель
globallookpress.com
В дебюте встречи Бенжамин Буриго забил первый гол «красно-черных». Ассистировал игроку Рафинья.
Следующий гол гости забили под завесу поединка. Вопросы о победителе полностью снял Фэту Мауасса.
«Ренн» занимает третье место в зоне Лиги чемпионов с 47 баллами. «Тулуза» последняя с 13 очками. Это четвертое поражение команды подряд.
Лига 1. 27 тур
«Тулуза» — «Ренн» — 0:2
Голы: 0:1 — 3 Буриго, 0:2 — 83 Мауасса«Тулуза» Гойкоэчеа, Силла, Габрильсен, Диаките, Рохель, Венкер, Буагар (Кулурис, 82), Доссеви (Саид, 72), Сангаре, Градель, Саного (Лейя-Исека, 57)«Ренн» Менди, Ньяньон (Желен, 74), Траоре, Да Сильва, Мауасса, Буриго, Нзонзи, Рафинья (Те, 71), Камавинга, Дель Кастийо, Ньянг (Юну, 85)Предупреждения: Сангаре (23), Траоре (29), Венкер (33), Диаките (45)