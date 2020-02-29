«Хоффенхайм» — «Бавария»: счет матча 0:6, обзор голов

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(6:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Дублем в составе победителей отличился бразилец Филиппе Коутиньо, еще по мячу забили Серж Гнабри, Джошуа Киммих, Джошуа Зиркзее и Леон Горецка.

Отметим, что в конце второго тайма матч был прерван из-за поведения болельщиков «Баварии», которые вывесили оскорбительные баннеры, на которых назвали владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа «сукиным сыном».

Тренер команды Ханс Флик, исполнительный директор Карл-Хайнд Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич отправились к трибунам с просьбой успокоиться и убрать баннеры.

Спустя 10 минут команды вернулись на поле, и матч продолжился.

«Бавария» с 52 очками возглавляет таблицу Бундеслиги, а «Хоффенхайм» на 8-м месте — 34 очка.