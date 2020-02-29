«Хоффенхайм» — «Бавария»: счет матча 0:6, обзор голов

Фрагмент матча
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Дублем в составе победителей отличился бразилец Филиппе Коутиньо, еще по мячу забили Серж Гнабри, Джошуа Киммих, Джошуа Зиркзее и Леон Горецка.
Отметим, что в конце второго тайма матч был прерван из-за поведения болельщиков «Баварии», которые вывесили оскорбительные баннеры, на которых назвали владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа «сукиным сыном».
Тренер команды Ханс Флик, исполнительный директор Карл-Хайнд Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич отправились к трибунам с просьбой успокоиться и убрать баннеры.
Спустя 10 минут команды вернулись на поле, и матч продолжился.
«Бавария» с 52 очками возглавляет таблицу Бундеслиги, а «Хоффенхайм» на 8-м месте — 34 очка.
Бундеслига. 24-й тур
«Хоффенхайм» — «Бавария» — 0:6 (0:4)
Голы: Гнабри, 2 (0:1). Киммих, 7 (0:2). Зиркзе, 15 (0:3). Коутинью, 33 (0:4). Коутинью, 47 (0:5). Горецка, 62 (0:6)«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Хюбнер, Руди, Цубер (Крамарич, 46), Гриллич, Самассеку (Акпогума, 73), Баумгартнер, Брун Ларсен (Рибейру, 30), Сков, Бебу«Бавария»: Нойер, Боатенг (Толиссо, 46), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Горецка, 56), Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Дэйвис (Эрнандез, 63), Зиркзе