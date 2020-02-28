Тедеско: Задача на весну — выиграть все матчи

Главный тренеррассказал о планах на оставшуюся часть нынешнего сезона.

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«Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача — выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.

Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать все? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель — если бы у меня ее не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у "Зенита", хотя и проиграли им», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

После 19 туров «Спартак» идет десятым в турнирной таблице РПЛ. 0