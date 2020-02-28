«МЮ» — «Брюгге»: счет матча 5:0, обзор голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европыодержал домашнюю победу над бельгийскимсо счетом 5:0.

Уже на 23-й минуте гости остались в меньшинстве — Симон Дели сыграл рукой в своей штрафной и получил красную карточку.

На 27-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, назначенный за это нарушение, открыв счет в матче.

На 35-й минуте Джеймс с левого фланга навесил к штрафной «Брюгге», там Бруну Фернандеш обыграл соперника и отпасовал к лицевой линии на Мату, тот выполнил разрезающую передачу назад мимо Миньоле на Игало, который в касание «расстрелял» пустую сетку ворот.

На 41-й минуте Фернандеш перехватил передачу на чужой половине поля, вырезал передачу на Фреда, который пасом от левого угла штрафной нашёл Мактоминая. Скотт нанёс отличный удар в ближний угол ворот «Брюгге», а Миньоле даже среагировать не успел.

На 82-й минуте Лингард смог протолкнуть мяч мимо Митровича при проходе к левому углу штрафной площади гостей, а затем Джесси быстро перевёл мяч в центр штрафной площади на Фреда, который уже без проблем пробил в пустые ворота.

Окончательный счет был установлен на третьей компенсированной минуте — Фред оформил дубль, довершив разгром бельгийцев.

В первом матче «МЮ» на выезде сыграл вничью 1:1. По сумме двух встреч он вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник англичан по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля. 0