Винисиус пожаловался на судейство в матче с «Ман Сити»

Полузащитникдал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(1:2).

«Физически мы не подсели. Габриэл Жезус нарушил правила перед тем, как забить, это очевидно. Судьи всегда относятся к нам одинаково. Например, в матче с "Леванте" Серхио Рамос получил желтую карточку за первый же фол!

Это ненормально. Нас плохо судят. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Это поражение не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к эль класико», — цитирует Винисиуса Marca.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». 0