Джикия: Иностранному тренеру в «Спартаке» проще

Защитниксравнил сложность работы в клубе для российского и иностранного тренеров.

«Отечественным специалистам сложнее в "Спартаке", чем иностранцам? Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значения для российского тренера, иностранец не то что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое "Спартака", историю клуба, текущую ситуацию. Он по несколько раз пропускает все через себя», — сказал Джикия

«А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое», — сказал Джикия в интервью rg.ru. 0