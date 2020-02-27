Де Брейне: Для первого матча — это очень хороший результат

Полузащитникпрокомментировал победу над мадридским(2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для первого матча — это очень хороший результат. Первые 15 минут нам было тяжело, но иногда нужно пережить эту бурю. Первый тайм был достаточно равным, а второй мы начали просто отлично.

Но в очень неудачный момент для нас мы пропустили. К счастью, мы блестяще отреагировали — сначала прекрасный гол от Габи, затем я забил очень важный мяч с пенальти.

На протяжении всех этих четырех лет с Пепом иногда происходят сюрпризы, и даже игроки не всегда знают до начала матча, что они должны делать», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». 0