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    «Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне

    «Челси» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте. Серж Гнабри отпасовал низом в штрафную «Челси» на Левандовски, после чего получил обратный пас от Роберта и из центра владений Кабальеро расстрелял ворота.

    Три минуты спустя Гнабри снова здорово обыгрался в стеночку с Левандовски на левом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол ворот Кабальеро, оформив дубль.

    А на 76-й минуте Дэвис блестяще убежал от нескольких соперников на левом фланге атаки, ворвался в штрафную лондонцев и прострелил во вратарскую, где Левандовски замкнул передачу ударом по пустым воротам.

    На 83-й минуте «Челси» остался в меньшинстве — Маркос Алонсо был удален за откровенную отмашку от Левандовски у своей штрафной. Арбитр сначала показал желтую карточку, а после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

    Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:0)
    Голы: Гнабри, 51 (0:1). Гнабри, 54 (0:2). Левандовски, 76 (0:3)«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта (Педро, 73), Джеймс, Жоржинью, Ковачич, Маунт, Баркли (Виллиан, 61), Алонсо, Жиру (Абрахам, 61)«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Горецка, 90), Дэйвис, Гнабри (Толиссо, 85), Киммих, Тиагу Алькантара, Мюллер, Коман (Коутинью, 66), ЛевандовскиПредупреждения: Тиагу Алькантара, 45+1. Жоржинью, 49. Киммих, 50Удаление: Алонсо, 83
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