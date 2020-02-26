«Челси» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте. Серж Гнабри отпасовал низом в штрафную «Челси» на Левандовски, после чего получил обратный пас от Роберта и из центра владений Кабальеро расстрелял ворота.

Три минуты спустя Гнабри снова здорово обыгрался в стеночку с Левандовски на левом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол ворот Кабальеро, оформив дубль.

А на 76-й минуте Дэвис блестяще убежал от нескольких соперников на левом фланге атаки, ворвался в штрафную лондонцев и прострелил во вратарскую, где Левандовски замкнул передачу ударом по пустым воротам.

На 83-й минуте «Челси» остался в меньшинстве — Маркос Алонсо был удален за откровенную отмашку от Левандовски у своей штрафной. Арбитр сначала показал желтую карточку, а после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.