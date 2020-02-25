Кулибали: «Наполи» по силам доставить проблемы даже «Барселоне»

Защитник «Наполи»поделился ожиданиями от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Все знают, кто такой Месси. Это один из лучших игроков мира. Нам предстоит тяжелый поединок. Каждый должен будет проявить себя в нем на все сто, и болельщики тоже должны нам помочь

Впрочем, "Барселона" — это не только Месси. За нее играет ряд футболистов мирового уровня. Однако я знаю, что "Наполи" по силам даже "Барселоне" доставить проблемы», — сказал он в беседе с UEFA.com.

Отметим, что защитник не сыграет в предстоящем матче из-за травмы. В декабре Кулибали получил повреждение бедра. В этом году он принял участие всего в одном матче. 0