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    «Реал» уступил в гостях «Леванте»

    «Леванте» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0.

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    На 79-й минуте прошёл заброс Вукчевича из глубины к левому краю штрафной «Реала», откуда капитан «Леванте» Хосе Моралес с лёта пробил точно в ближнюю девятку.

    «Реал» проиграл в примере впервые за последние 16 туров. Предыдущее поражение команды в чемпионате Испании произошло в середине октября прошлого года от «Мальорки».

    «Реал» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Барселоны». «Леванте» теперь занимает 10-ю строчку.

    Примера. 25-й тур
    «Леванте» — «Реал» — 1:0 (0:0)
    Гол: Моралес, 79«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиру, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67)Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиру, 71
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