«Леванте» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

На 79-й минуте прошёл заброс Вукчевича из глубины к левому краю штрафной «Реала», откуда капитан «Леванте» Хосе Моралес с лёта пробил точно в ближнюю девятку.
«Реал» проиграл в примере впервые за последние 16 туров. Предыдущее поражение команды в чемпионате Испании произошло в середине октября прошлого года от «Мальорки».
«Реал» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Барселоны». «Леванте» теперь занимает 10-ю строчку.
Примера. 25-й тур
«Леванте» — «Реал» — 1:0 (0:0)
Гол: Моралес, 79«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиру, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67)Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиру, 71