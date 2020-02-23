«Леванте» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 25-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыграл мадридскийсо счетом 1:0.

На 79-й минуте прошёл заброс Вукчевича из глубины к левому краю штрафной «Реала», откуда капитан «Леванте» Хосе Моралес с лёта пробил точно в ближнюю девятку.

«Реал» проиграл в примере впервые за последние 16 туров. Предыдущее поражение команды в чемпионате Испании произошло в середине октября прошлого года от «Мальорки».

«Реал» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Барселоны». «Леванте» теперь занимает 10-ю строчку.