Брэйтуэйт включен в заявку «Барселоны» на матч с «Эйбаром»

Мартин Брэйтуэйт
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В состав «сине-гранатовых» включен форвард Мартин Брэйтуэйт, который был куплен у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Серджи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Серхио Акьеме.
Полузащитники: Серджи Бускетс, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Артур.
Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати, Мартин Брэйтуэйт.
Матч «Барселона» — «Эйбар» состоится в субботу, 22 февраля. Начало — в 18:00 по московскому времени. 0