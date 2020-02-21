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    Брэйтуэйт включен в заявку «Барселоны» на матч с «Эйбаром»

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    «Барселона» на своем официальном сайте опубликовала заявку на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Эйбара».

    Мартин Брэйтуэйт
    Мартин Брэйтуэйт

    В состав «сине-гранатовых» включен форвард Мартин Брэйтуэйт, который был куплен у «Леганеса» за 18 миллионов евро.

    Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:

    Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

    Защитники: Серджи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Серхио Акьеме.

    Полузащитники: Серджи Бускетс, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Артур.

    Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати, Мартин Брэйтуэйт.

    Матч «Барселона» — «Эйбар» состоится в субботу, 22 февраля. Начало — в 18:00 по московскому времени. 0

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