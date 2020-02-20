«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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В первом тайме «Лейпциг» владел большим преимуществом, атаковал больше и острее, организовал как минимум два убойных момента.
Уже на второй минуте в рамках одной атаки могли забивать Вернер и Анхелиньо, который попал в штангу. Затем Вернер не реализовал выход один на один на 36-й минуте.
А на 56-й минуте в ворота лондонцев был назначен пенальти — Бен Дэвис получил желтую карточку за фол против Лаймера на линии своей штрафной.
Тимо Вернер точным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот Льориса, забив единственный гол в этой встрече.
Ответный матч пройдет 10 марта в Лейпциге.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
«Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Вернер, 58 — с пенальти«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Алли (Ндомбеле, 64), Ло Сельсо, Фернандеш (Ламела, 64), Лукас Моура, Бергвайн«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Ампаду, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Форсберг, 83), Нкунку (Айдара, 74), Шик (Поульсен, 77), ВернерПредупреждения: Ло Сельсо, 10. Забитцер, 12. Вернер, 33. Дэйвис, 56. Нкунку, 72. Ламела, 90