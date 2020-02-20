«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийна своем поле уступил(0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме «Лейпциг» владел большим преимуществом, атаковал больше и острее, организовал как минимум два убойных момента.

Уже на второй минуте в рамках одной атаки могли забивать Вернер и Анхелиньо, который попал в штангу. Затем Вернер не реализовал выход один на один на 36-й минуте.

А на 56-й минуте в ворота лондонцев был назначен пенальти — Бен Дэвис получил желтую карточку за фол против Лаймера на линии своей штрафной.

Тимо Вернер точным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот Льориса, забив единственный гол в этой встрече.

Ответный матч пройдет 10 марта в Лейпциге.