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    Роналду назвал Мбаппе будущим футбола

    Футбол Футбол Италии Ювентус Футбол Франции ПСЖ
    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал свое мнение о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать», — цитирует Роналду Marca.

    Ранее сообщалось, что ПСЖ всеми силами хочет удержать французского форварда в команде, предложив ему зарплату в 50 миллионов евро в год.

    В текущем сезоне Килиан за ПСЖ забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. 0

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