Роналду назвал Мбаппе будущим футбола

Нападающий туринскоговысказал свое мнение о форварде

«Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать», — цитирует Роналду Marca.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всеми силами хочет удержать французского форварда в команде, предложив ему зарплату в 50 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Килиан за ПСЖ забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. 0