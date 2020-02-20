Тиль — провальный трансфер «Спартака», считает Аленичев

Экс-главный тренер «Спартака»поделился мнением о голландском полузащитнике красно-белых

«Знаете, мое твердое убеждение в следующем: футболист, купленный за 18 миллионов евро, может провалиться в одной игре, но должно быть видно, что он — классный игрок.

Если мы говорим о Тиле, как о центральном полузащитнике...

Конечно, от него неправильно требовать голов в каждом матче, но обязательно должен присутствовать какой-то креатив, какая-то мысль в его действиях. Пусть и с ошибками.

По тем играм, которые я видел осенью, не могу сказать, что этот игрок даже в будущем сможет помочь "Спартаку".

С большим трудом в это верю. Не побоюсь этих слов, но это может быть провальный трансфер», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс». 0