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    Тиль — провальный трансфер «Спартака», считает Аленичев

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    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о голландском полузащитнике красно-белых Гуусе Тиле.

    Гуус Тиль
    Гуус Тиль

    «Знаете, мое твердое убеждение в следующем: футболист, купленный за 18 миллионов евро, может провалиться в одной игре, но должно быть видно, что он — классный игрок.

    Если мы говорим о Тиле, как о центральном полузащитнике...

    Конечно, от него неправильно требовать голов в каждом матче, но обязательно должен присутствовать какой-то креатив, какая-то мысль в его действиях. Пусть и с ошибками.

    По тем играм, которые я видел осенью, не могу сказать, что этот игрок даже в будущем сможет помочь "Спартаку".

    С большим трудом в это верю. Не побоюсь этих слов, но это может быть провальный трансфер», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс». 0

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