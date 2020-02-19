Уинкс: Мы придумаем, как справиться с потерей Сона

Полузащитник «Тоттенхэма»поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «шпор» Сон Хын Мин пропустит предстоящую встречу. Корейскому форварду требуется операция на руке, которую он сломал в воскресном матче с «Астон Виллой».

«Игра в атаке — не для меня. Травмы Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией.

Но у нас много игроков, чтобы его заменить. Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0