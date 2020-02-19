Сульшер восхищён игрой Холанна за «Боруссию»

Уле-Гуннар Сульшер
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ Холанн стал автором дубля. Его голы помогли дортмундцам одержать победу со счётом 2:1.
«Как правило, я не даю оценку игрокам других команд. Но Эрлинга.
Он отличный парень, потрясающий игрок, которому хочется пожелать только лучшего.
Он великолепно начал карьеру в Дортмунде. И это здорово для сборной Норвегии», — цитирует Сульшера Goal.
Холанн перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбурга» во время зимнего трансферного окна. Сульшер ранее работал с форвардом в «Мольде». 0