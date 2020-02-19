Сульшер восхищён игрой Холанна за «Боруссию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ Холанн стал автором дубля. Его голы помогли дортмундцам одержать победу со счётом 2:1.

«Как правило, я не даю оценку игрокам других команд. Но Эрлинга.

Он отличный парень, потрясающий игрок, которому хочется пожелать только лучшего.

Он великолепно начал карьеру в Дортмунде. И это здорово для сборной Норвегии», — цитирует Сульшера Goal.

Холанн перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбурга» во время зимнего трансферного окна. Сульшер ранее работал с форвардом в «Мольде». 0