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    Гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Ливерпулем»

    «Атлетико» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч бы забит уже на 4-й минуте матча. Коке от угла поля выполнил подачу в штрафную гостей, рикошет мяча от ноги Фабиньо позволил Саулю из пределов вратарской расстрелять ворота «Ливерпуля».

    Ответный матч пройдет 11-го марта в Ливерпуле.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0 (1:0)
    Гол: Сауль, 4«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Витоло, 70), Корреа (Диегу Коста, 77), Лемар (Льоренте, 46)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46)Предупреждения: Мане, 40. Корреа, 45. Гомес, 59
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