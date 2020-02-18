Тарасов: Мне выпал шанс вернуться в большой футбол

Полузащитникпрокомментировал подписание контракта с

«Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо "Рубину", что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде.

У меня были и другие варианты, но перед новым годом состоялся звонок из "Рубина", предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Все-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на мое состояние здоровья. Я отнесся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме.

Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определенный вызов», — цитирует Тарасова официальный сайт казанского клуба. 0