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    Тарасов: Мне выпал шанс вернуться в большой футбол

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    Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал подписание контракта с «Рубином».

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо "Рубину", что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде.

    У меня были и другие варианты, но перед новым годом состоялся звонок из "Рубина", предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Все-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на мое состояние здоровья. Я отнесся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме.

    Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определенный вызов», — цитирует Тарасова официальный сайт казанского клуба. 0

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