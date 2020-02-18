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    Облак: «Атлетико» должен провести с «Ливерпулем» лучший матч в сезоне

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    Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Ян Облак
    Ян Облак

    «"Ливерпуль" — команда, которая не проигрывает уже год. Они заслуженно являются фаворитами, но это не значит, что мы можем сдаться и позволить им делать то, что они хотят.

    Мы хотим провести лучший матч в сезоне, чтобы сохранить шансы перед вторым матчем. У них потрясающие игроки на каждой позиции. Мы должны беспокоиться обо всех из них, а не только об их тройке нападения», — цитирует Облака Marca.

    Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля, начало — в 23:00. Ответная игра пройдет 11 марта. 0

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