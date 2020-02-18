Облак: «Атлетико» должен провести с «Ливерпулем» лучший матч в сезоне

Голкиперподелился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«"Ливерпуль" — команда, которая не проигрывает уже год. Они заслуженно являются фаворитами, но это не значит, что мы можем сдаться и позволить им делать то, что они хотят.

Мы хотим провести лучший матч в сезоне, чтобы сохранить шансы перед вторым матчем. У них потрясающие игроки на каждой позиции. Мы должны беспокоиться обо всех из них, а не только об их тройке нападения», — цитирует Облака Marca.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля, начало — в 23:00. Ответная игра пройдет 11 марта. 0