Клопп: По сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский!

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах".

Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов.

Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против "Баварии" на выезде — это был один из лучших матчей, в которых я участвовал.

Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы — серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же.

Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это "Атлетико". Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет — шансов не будет.

"Атлетико" не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда.

Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов — сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0