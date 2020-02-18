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    Клопп: По сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский!

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах".

    Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

    Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов.

    Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против "Баварии" на выезде — это был один из лучших матчей, в которых я участвовал.

    Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы — серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же.

    Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это "Атлетико". Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет — шансов не будет.

    "Атлетико" не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда.

    Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов — сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

    Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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