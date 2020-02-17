Караев: Гончаренко не хотел портить мне карьеру

Нападающий, находившийся на просмотре в, назвал причину сорвавшегося трансфера.

«Ни от тренера, ни от руководства, ни от тех, кто занимался вопросом моего будущего я не услышал таких претензий. Состоялся личный разговор с Гончаренко, мне объяснили причины, почему решили меня не оставить.

Игровые моменты, не буду их выносить. Гончаренко объяснил, как будет для меня и для ЦСКА. Даже хорошо, что он сказал все открыто и честно.

Гончаренко не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики», — цитирует Караева Sport24.

Ранее в прессе появилась информация, что лишние килограммы вынудили «армейцев» отказаться от услуг 24-летнего футболиста. 0