«Севилья» — «Эспаньол»: счет 2:2, обзор голов

В матче 24 тура Примерысыграла дома вничью с(2:2).

Уже на 15 минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Лукаса Окампоса. Адри Эмбарба сравнял счет на 35 минуте встречи.

У Лэй вывел гостей вперед через пять минут после начала второго тайма. «Эспаньол» мог выиграть эту встречу, но ключевым эпизодом стало удаление Виктора Санчеса и его вторая желтая карточка. Таким образом, «бело-синие» остались в меньшинстве.

За 10 минут до конца основного времени Окампос вернул должок Сусо за передачу в первой половине игры. Испанец не промазал.

«Севилья» набрала 40 очков и осталась на 5 строчке. «Попугаи» последние. У них 19 баллов в активе.