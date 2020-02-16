«Севилья» — «Эспаньол»: счет 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Севилья»
Уже на 15 минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Лукаса Окампоса. Адри Эмбарба сравнял счет на 35 минуте встречи.
У Лэй вывел гостей вперед через пять минут после начала второго тайма. «Эспаньол» мог выиграть эту встречу, но ключевым эпизодом стало удаление Виктора Санчеса и его вторая желтая карточка. Таким образом, «бело-синие» остались в меньшинстве.
За 10 минут до конца основного времени Окампос вернул должок Сусо за передачу в первой половине игры. Испанец не промазал.
«Севилья» набрала 40 очков и осталась на 5 строчке. «Попугаи» последние. У них 19 баллов в активе.
Примера. 24 тур
«Севилья» — «Эспаньол» — 2:2
Голы: 1:0 — 15 Окампос, 1:1 — 35 Эмбарба, 1:2 — 50 У Лэй, 2:2 — 80 Сусо«Севилья»: Вацлик, Диего Карлос, Серджи Гомес, Навас, Регилон (Гудель, 54), Фернандо, Васкес (Нолито, 46), Сусо, Банега (де Йонг, 65), Окампос, Эн-Несири«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Педроса, Эспиноса, Хави Лопес, Санчес, Дардер, Эмбарба (Калеро, 74), Рока, У Лэй (Виктор Гомес, 72), Кальери (Феррейра, 82)Предупреждения: Серджи Гомес (33), У Лэй (38), Санчес (49), Гудель (58), Рока (84)Удаление: Санчес (69)