Почеттино и Роджерс могут сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Экс-наставники главный тренермогут сменить, утверждает The Telegraph.

Ранее сообщалось, Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, «Ман Сити» отстранен от еврокубковых сезонов-2020/21 и 2021/22. Также на клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб уличен в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год.

Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Ман Сити» дважды становился чемпионом Англии. 0