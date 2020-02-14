Буффон: Роналду был одной из причин моего возвращения в «Ювентус»

Голкиперрассказал, что желание играть в одной команде сдобавило ему мотивации вернуться в туринский клуб.

«Я все еще играю, потому что верю, что могу делать это на высочайшем уровне. Такие ситуации, как это возвращение в "Юве", придают мне даже больше мотивации. Здесь задействованы межличностные отношения, что делает мою ответственность и целеустремленность еще выше.

Роналду невероятен. Должен признаться, Криштиану был одной из причин моего возвращения в "Ювентус". Играть и тренироваться с ним каждый день — это нечто», — цитирует Буффона Rai Sport.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го. Спустя год Буффон вернулся в туринский клуб из ПСЖ. 0