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    Буффон: Роналду был одной из причин моего возвращения в «Ювентус»

    Футбол Футбол Италии Ювентус
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что желание играть в одной команде с Криштиану Роналду добавило ему мотивации вернуться в туринский клуб.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Я все еще играю, потому что верю, что могу делать это на высочайшем уровне. Такие ситуации, как это возвращение в "Юве", придают мне даже больше мотивации. Здесь задействованы межличностные отношения, что делает мою ответственность и целеустремленность еще выше.

    Роналду невероятен. Должен признаться, Криштиану был одной из причин моего возвращения в "Ювентус". Играть и тренироваться с ним каждый день — это нечто», — цитирует Буффона Rai Sport.

    Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го. Спустя год Буффон вернулся в туринский клуб из ПСЖ. 0

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