«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 65-й минуте открыл нападающий хозяев Португ. На 71-й минуте вышедший на замену Иньяки Вильямс забил ответный гол.
Окончательный счет установил на 83-й минуте Александер Исак.
Отметим, что на 90-й минуте клуб из Бильбао остался в меньшинстве — Икер Муниаин получил красную карточку и покинул поле.
Эта победа позволила команде из Сан-Себастьяна набрать 37 очков и подняться на 6-е место в турнирной таблице испанской примеры. Гости находятся на 9-й строчке, имея в своем активе 31 очко. 0