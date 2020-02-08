ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»

    Обзор матчей 23 тура Примеры

    Футбол Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Гранада Леванте Леганес Мальорка Осасуна Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании«Барселона» начала проветривать грязное белье на публике Килиан МбаппеВражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионов Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
  • 00:51
    • «Рома» проиграла «Болонье»
  • 22:55
    • Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
  • 22:36
    • Месси не собирается в «Манчестер Сити»
  • 22:13
    • «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
  • 22:03
    • «Зенит» объявил расписание матчей на турецком сборе
  • 21:31
    • Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире
  • 21:11
    • Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира
    Все новости спорта
    «Реал»
    «Реал»
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    С 7 по 9 февраля проходят матчи 23 тура испанской Примеры.

    «Алавес» — «Эйбар» 2:1

    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле обыграл «Эйбар» со счетом 2:1.

    Счет на 46-й минуте открыли хозяева — отличился Лукас Перес. На 66-й минуте Оливер Берк увеличил преимущество «Алавеса».

    В концовке встречи отличился Фабиан Орельяна, поразивший ворота на 8-й минуте.

    «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» находится на 16-й строчке.

    Примера. 23-й тур
    «Алавес» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)
    Голы: Лукас, 46 (1:0). Берк, 66 (2:0). Орельяна, 83 (2:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио ЭнричПредупреждения: Алейш Видаль, 35. Педро Леон, 53. Ксимо Наварро, 74. Гарсия, 85. Шарлес, 90

    «Леванте» — «Леганес»

    8 февраля, 15:00 мск

    «Хетафе» — «Валенсия»

    8 февраля, 18:00 мск

    «Вальядолид» — «Вильярреал»

    8 февраля, 20:30 мск

    «Атлетико» М — «Гранада»

    8 февраля, 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Мальорка»

    9 февраля, 14:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Б

    9 февраля, 16:00 мск

    «Осасуна» — «Реал Мадрид»

    9 февраля, 18:00 мск

    «Сельта» — «Севилья»

    9 февраля, 20:30 мск

    «Бетис» — «Барселона»

    9 февраля, 23:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?
  • 05/02/2020 в 16:33
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Леганес»
  • 1.93
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?
    • 16:33 05/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
    • 13:53 04/02/2020     Виллиан
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
    • 20:02 03/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры 01:550
  • 20:39
    • «Краснодар» обыграл «Мьендален»
  • 19:21
    • Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов
  • 17:54
    • Названы полуфинальные пары Кубка Испании
    Россия — Финляндия Хоккей Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минутРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Финляндии в рамках Евротура Вчера в 02:270
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 01:34
    • «Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге
  • 01:12
    • «Алавес» взял верх над «Эйбаром»
  • 00:56
    • «Лилль» на выезде одолел «Анже»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба ЛетуноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля Вчера в 08:350
  • 17:41
    • Хеведес: С точки зрения финансов, «Зенит» можно сравнить с «Баварией»
  • 17:32
    • Джано: При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»
  • 15:58
    • «Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие