Куртуа и Модрич в запасе на матч с «Реал Сосьедадом»

Карим Бензема
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Старт «Реала» выглядит так: Ареола, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес, Браим Диас, Бензема.
В запасе у хозяев Куртуа, Варан, Менди, Модрич, Иско, Родриго, Йович.
У «Реал Сосьедада» такой состав: Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор, Субельдия, Янузай, Мерино, Оярсабаль, Исак.
Запасные у «сан-себастьянцев» Мойя, Муньос, Сальдуа, Гевара, Барренечеа, Португес, Виллиан Жозе.
Команды сыграют 6 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 21:00 по мск. 0