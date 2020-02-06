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    Куртуа и Модрич в запасе на матч с «Реал Сосьедадом»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад» встретятся в четвертьфинале Кубка Испании. Команды объявили стартовые составы.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Старт «Реала» выглядит так: Ареола, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес, Браим Диас, Бензема.

    В запасе у хозяев Куртуа, Варан, Менди, Модрич, Иско, Родриго, Йович.

    У «Реал Сосьедада» такой состав: Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор, Субельдия, Янузай, Мерино, Оярсабаль, Исак.

    Запасные у «сан-себастьянцев» Мойя, Муньос, Сальдуа, Гевара, Барренечеа, Португес, Виллиан Жозе.

    Команды сыграют 6 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 21:00 по мск. 0

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