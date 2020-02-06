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    Черчесов: Смолов — такой же кандидат в сборную, как и остальные

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы нападающего «Сельты» Федора Смолова в сборной России.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Я предпочитаю абстрагироваться от любых конфликтов в клубах. Это их внутреннее дело, мне не нужно вмешиваться. Но тренерский штаб получает информацию и анализирует ее на основе увиденного.

    Нам важно, чтобы футболист хорошо играл. Тогда он в нашем списке. Если играет не так, как хотим, в списке его нет.

    И мы находимся не в безвоздушном пространстве и примерно знаем, по какой причине происходит спад.

    Свои проблемы игрок должен решать сам. Хорошо тренироваться. А если есть сложности, пойти к тренеру и поговорить. Я уже говорил об этом — футболист сборной должен соответствовать как на поле, так и за его пределами.

    Пока ехать в Виго не планирую. Нельзя на второй день быть там. Мы нередко даже на сбор не зовем игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел.

    Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде. Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится. К Головину в Монако, кстати, я тоже поехал не сразу, а спустя несколько месяцев после перехода.

    Если вы обратили внимание, то Смолова с нами нет уже три сбора. Дай бог, чтобы переход помог ему. Он — такой же кандидат, как и остальные.

    Есть Чалов, есть поменявшие команды Комличенко и Игнатьев. Нам они все нужны», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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