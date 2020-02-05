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    В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

    Футбол Сборная России Футбол России ФИФА Чемпионат мира по футболу-2022
    В ФИФА отреагировали на информацию о невозможности сборной России выступить в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

    ФИФА не выносила никаких решений
    ФИФА не выносила никаких решений

    «У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с ВАДА по вопросу санкций в отношении футбола», — цитирует пресс-службу ФИФА «Чемпионат».

    Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.

    Также утверждалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

    В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России. 0

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