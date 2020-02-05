В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

отреагировали на информацию о невозможностивыступить вв Катаре.

ФИФА не выносила никаких решений fifa.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с ВАДА по вопросу санкций в отношении футбола», — цитирует пресс-службу ФИФА «Чемпионат».

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.

Также утверждалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России. 0