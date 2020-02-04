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    «Ростов» уверенно обыграл «Партизан» на Кубке «Матч Премьер»

    «Ростов» — «Партизан»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Партизан
    «Ростов» одержал победу над «Партизаном» в матче товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Встреча, которая прошла в Дохе, завершилась со счетом 3:1.

    «Желто-синие» вышли вперед на 32-й минуте, когда Павел Мамаев воспользовался ошибкой голкипера, не дотянувшегося до мяча, и поразил уже пустые ворота.

    На 57-й минуте Мамаев выступил в роли ассистента, выполнив прострел на Александра Долгова, который с семи метров отправил сферу точно в цель.

    Крупным преимущество «Ростова» стало на 73-й минуте — Эльдор Шомуродов точно пробил головой после навеса от Арсения Логашова.

    Сербская команда ответила голом Садика Умара, который за три минуты до конца основного времени реализовал пенальти.

    Футбол. Кубок «Матч Премьер»
    «Партизан» — «Ростов» — 1:3 (0:1)
    Голы: Мамаев, 32 (0:1). Долгов, 57 (0:2). Шомуродов, 73 (0:3). Садик, 87 — с пенальти (1:3)«Партизан»: Стойкович (Попович, 46), Вуячич, С.Павлович (Зджелар, 64), Брежанчич, Милетич (Цуцин, 57), Шчекич, Натхо (Смилянич, 46), Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Маркович (Лакчевич, 59), Матич (Садик, 64)«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 73), Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Байрамян (Долгов, 46), Мамаев (Саплинов, 61), Попов (Безруков, 73), Зайнутдинов (Осинов, 68)Предупреждение: Безруков, 74

    Теперь у обеих команд на счету по одной победе и по одному поражению. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом», а «Партизан» — со «Спартаком». 0

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