«Ростов» — «Партизан»: счет матча 3:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Дохе, завершилась со счетом 3:1.
«Желто-синие» вышли вперед на 32-й минуте, когда Павел Мамаев воспользовался ошибкой голкипера, не дотянувшегося до мяча, и поразил уже пустые ворота.
На 57-й минуте Мамаев выступил в роли ассистента, выполнив прострел на Александра Долгова, который с семи метров отправил сферу точно в цель.
Крупным преимущество «Ростова» стало на 73-й минуте — Эльдор Шомуродов точно пробил головой после навеса от Арсения Логашова.
Сербская команда ответила голом Садика Умара, который за три минуты до конца основного времени реализовал пенальти.
Теперь у обеих команд на счету по одной победе и по одному поражению. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом», а «Партизан» — со «Спартаком». 0