Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

Футболисты сборной России
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Встреча группы C, которая прошла в Осиеке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
У россиян дубль оформил Эдер Лима (7 и 17 минуты), мяч в свои ворота забил игрок хорватской команды Йосип Сутон (18), еще один гол на счету Ромуло (39).
У хорватов отличились Дуйе Байрушович (16) и Ведран Матошевич (33 и 40).
Сборная России заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира. Хорваты стали вторыми и поборются за путевку на ЧМ в раунде плей-офф.
Финальный турнир чемпионата мира-2020 пройдет в сентябре-октябре в Литве. 0