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    Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии
    Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Хорватии в заключительном матче элитного раунда квалификации ЧМ-2020.

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России

    Встреча группы C, которая прошла в Осиеке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

    У россиян дубль оформил Эдер Лима (7 и 17 минуты), мяч в свои ворота забил игрок хорватской команды Йосип Сутон (18), еще один гол на счету Ромуло (39).

    У хорватов отличились Дуйе Байрушович (16) и Ведран Матошевич (33 и 40).

    Сборная России заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира. Хорваты стали вторыми и поборются за путевку на ЧМ в раунде плей-офф.

    Финальный турнир чемпионата мира-2020 пройдет в сентябре-октябре в Литве. 0

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