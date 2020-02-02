Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

Сборнаяпо мини-футболу одержала победу над командойв заключительном матче элитного раунда квалификации ЧМ-2020.

Встреча группы C, которая прошла в Осиеке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

У россиян дубль оформил Эдер Лима (7 и 17 минуты), мяч в свои ворота забил игрок хорватской команды Йосип Сутон (18), еще один гол на счету Ромуло (39).

У хорватов отличились Дуйе Байрушович (16) и Ведран Матошевич (33 и 40).

Сборная России заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира. Хорваты стали вторыми и поборются за путевку на ЧМ в раунде плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира-2020 пройдет в сентябре-октябре в Литве. 0