Милоевич может сменить Семина у руля «Локомотива»

Владан Милоевич
globallookpress.com
По данным издания, руководство «Локомотива» подготовила список из кандидатов на пост наставника команды, если нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, этим летом покинет клуб.
Ранее Милоевич работал в «Яворе» (2011 год), «Чукаричках» (2012-2015), кипрской «Омонии» (2015-2016), греческом «Паниониосе» (2016-2017), а также «Црвене Звезде» (2017-2019).
На счету 49-летнего специалиста две победы в чемпионате Сербии (сезоны 2017/18 и 2018/19 годов) с «Црвеной Звездой» и победа в Кубке Сербии сезона-2014/15, которую он одержал вместе с «Чукаричками». 0