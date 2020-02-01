ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрюйнеАПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Челси», «Тоттенхэм» против «Ман Сити»
  • 19:35
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанн оформил дубль
  • 18:34
    • Милоевич может сменить Семина у руля «Локомотива»
  • 17:54
    • «Автомобилист» на последних минутах вырвал победу у «Магнитки»
  • 17:42
    • «Качели» на «Кинг Пауэр». «Лестер» сыграл вничью с «Челси»
  • 16:57
    • «Барыс» в результативном поединке обыграл «Авангард»
    Все новости спорта

    Милоевич может сменить Семина у руля «Локомотива»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Црвена Звезда Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший наставник «Црвены Звезды» Владан Милоевич является одним из претендентов на пост главного тренера «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

    Владан Милоевич
    Владан Милоевич

    По данным издания, руководство «Локомотива» подготовила список из кандидатов на пост наставника команды, если нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, этим летом покинет клуб.

    Ранее Милоевич работал в «Яворе» (2011 год), «Чукаричках» (2012-2015), кипрской «Омонии» (2015-2016), греческом «Паниониосе» (2016-2017), а также «Црвене Звезде» (2017-2019).

    На счету 49-летнего специалиста две победы в чемпионате Сербии (сезоны 2017/18 и 2018/19 годов) с «Црвеной Звездой» и победа в Кубке Сербии сезона-2014/15, которую он одержал вместе с «Чукаричками». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол
  • Вчера в 13:58
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитаются ли «волки» с «МЮ» за вылет из Кубка Англии?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Валенсия» продолжит удачную серию на «Месталье»?
  • «Валенсия» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поднимется ли «Монако» в верхнюю часть таблицы?
  • «Ним» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 08:470
  • 15:48
    • Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»
  • 15:17
    • «Лестер» и «Челси» назначили стартовые составы
  • 13:49
    • Кенин стала победительницей Australian Open
    Федор Смолов Футбол Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футболРеакция СМИ и комментарии — о переходе форварда сборной России Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 19:19
    • Комличенко помог «Динамо» обыграть «Слован»
  • 18:59
    • «Болонья» вырвала победу у «Брешии»
  • 18:57
    • Федун: Соболева еще по «Томи» помню хорошо
    Эдинсон Кавани Футбол Закрытие трансферного окна. Зима 2020. ОнлайнВ ведущих чемпионатах Европы (кроме российского) закрылось зимнее трансферное окно. Вот как это было 02:250
  • 14:49
    • Уорнок: Трансфер Игало для МЮ — это отчаяние
  • 11:07
    • Спортивным директором «Динамо» стал бывший ассистент Клоппа
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Страсбур — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Анже — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие