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    «Милан» подпишет двух перспективных игроков

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    Итальянский «Милан» в последний день трансферного окна собирается официально представить двух игроков.

    Алекс Салемакерс
    Алекс Салемакерс

    Речь идет о 22-летнем англо-американском защитнике «Уиган Атлетик» Энтони Робинсоне и 20-летнем бельгийском крайнем полузащитнике «Андерлехта» Алексе Салемакерсе, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    С обоими игроками и их клубами уже достигнута принципиальная договоренность. Сегодня, 31 января, они прибудут в «Милан» и пройдут медицинское обследования, в случае успешного прохождения Салемакерс и Робинсон официально станут игроками «Милана».

    Как сообщает источник, оба игрока перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона € 7 млн, а «Андерлехт» за Салемакерса € 8 млн.

    22-летний Робинсон в текущем сезоне провел за «Уиган» 30 матчей, из которых все в стартовом составе, во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей. В 5 матчах он помог своей команде оставить ворота в неприкосновенности.

    Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс провёл за «Андерлехт» 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. 0

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