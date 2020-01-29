«Зенит» отправился на второй сбор без Кокорина

отправился на второй зимний тренировочный сбор, который пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Как и ожидалось, в списке футболистов, отправившихся в Испанию, отсутствует нападающий Александр Кокорин, который переведен в «Зенит-2» по решению руководства клуба из-за отказа переходить в «Сочи».

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Александр Васютин.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Даниил Круговой.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьёв, Даниил Шамкин.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе 🇪🇸 pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 29, 2020

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