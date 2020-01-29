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    «Зенит» отправился на второй сбор без Кокорина

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    «Зенит» отправился на второй зимний тренировочный сбор, который пройдет в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

    Как и ожидалось, в списке футболистов, отправившихся в Испанию, отсутствует нападающий Александр Кокорин, который переведен в «Зенит-2» по решению руководства клуба из-за отказа переходить в «Сочи».

    Полностью список игроков выглядит так:

    Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Александр Васютин.

    Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Даниил Круговой.

    Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьёв, Даниил Шамкин.

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