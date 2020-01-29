«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: счет матча 0:2, обзор голов

«Вильярреал»
twitter.com/VillarrealCF/
В составе победителей отличились Фер Ниньо и Санти Касорла.
Соперник «Вильярреала» по 1/4 финала станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка, кроме полуфинала, состоят из одного матча.
Кубок Испании. 1/8 финала
«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)
Голы: Ниньо, 84 (0:1). Касорла, 85 (0:2)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, Фунес Мори, Кинтилья, Мойсес Гомес, Тригерос, Замбо, Морланес (Касорла, 59), Бакка (Ниньо, 59), Онтиверос (Чиквуэзе, 74)Предупреждения: Фунес Мори, 25. Касорла, 79