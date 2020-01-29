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    «Вильярреал» пробился в 1/4 финала Кубка Испании

    «Райо Вальекано» — «Вильярреал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании
    В матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» одержал гостевую победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:0.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    В составе победителей отличились Фер Ниньо и Санти Касорла.

    Соперник «Вильярреала» по 1/4 финала станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка, кроме полуфинала, состоят из одного матча.

    Кубок Испании. 1/8 финала
    «Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)
    Голы: Ниньо, 84 (0:1). Касорла, 85 (0:2)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, Фунес Мори, Кинтилья, Мойсес Гомес, Тригерос, Замбо, Морланес (Касорла, 59), Бакка (Ниньо, 59), Онтиверос (Чиквуэзе, 74)Предупреждения: Фунес Мори, 25. Касорла, 79
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