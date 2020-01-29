ЦСКА объявил список футболистов на второй сбор в Испании

Игорь Акинфеев
ЦСКА
Вот футболисты, которые заявлены на этот сбор:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.
Сбор пройдет в период с 29 января по 9 февраля. За этот период у команды запланировано четыре товарищеских матча — со «Сваровски Тироль», «Норшелланном», «Оддом» и «Зенитом». 0