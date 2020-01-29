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    ЦСКА объявил список футболистов на второй сбор в Испании

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    Официальный сайт московского ЦСКА огласил список футболистов, которые поедут на второй зимний сбор, запланированный в Кампоаморе (Испания).

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Вот футболисты, которые заявлены на этот сбор:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

    Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

    Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.

    Сбор пройдет в период с 29 января по 9 февраля. За этот период у команды запланировано четыре товарищеских матча — со «Сваровски Тироль», «Норшелланном», «Оддом» и «Зенитом». 0

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