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    «Атлетик» по пенальти вышел в четвертьфинал Кубка Испании

    «Тенерифе» — «Атлетик»: счет матча 3:3 (2:4), обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик
    В матче 1/8 финала Кубка Испании «Тенерифе» на своем поле уступил по пенальти «Атлетику» из Бильбао — 3:3 (4:2 по пенальти)

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    В составе «Тенерифе» дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Даниэль Гомес.

    За «Атлетик» дважды отличился Иньяки Вильямс, еще один мяч на счету Юри Берчиче.

    Отметим, что гости уже на второй минуте матча остались вдесятером после удаления голкипера Яго Эррерина.

    На 94-й минуте красную карточку получил игрок хозяев поля Карлос Руис.

    Кубок Испании. 1/8 финала
    «Тенерифе» — «Атлетик» — 3:3 д.в. (2:1, 0:1, 1:1). Пенальти — 2:4
    Голы: Хоселу, 8 — с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 17 (1:1). Хоселу, 21 (2:1). Иньяки Уильямс, 54 (2:2). Гомес, 105 — с пенальти (3:2). Берчиче, 118 (3:3)«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 106), Альварес, Нуньес (Эскьета, 4), Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 83), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 96)Предупреждения: Иньяки Уильямс, 7. Дани Гарсия, 38. Карлос Руис, 41. Рауль Гарсия, 77. Берчиче, 92. Иньиго Мартинес, 99Удаления: Эррерин (Атлетик), 2. Карлос Руис (Тенерифе), 94
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