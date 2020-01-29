«Тенерифе» — «Атлетик»: счет матча 3:3 (2:4), обзор голов

В составе «Тенерифе» дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Даниэль Гомес.
За «Атлетик» дважды отличился Иньяки Вильямс, еще один мяч на счету Юри Берчиче.
Отметим, что гости уже на второй минуте матча остались вдесятером после удаления голкипера Яго Эррерина.
На 94-й минуте красную карточку получил игрок хозяев поля Карлос Руис.
Кубок Испании. 1/8 финала
«Тенерифе» — «Атлетик» — 3:3 д.в. (2:1, 0:1, 1:1). Пенальти — 2:4
Голы: Хоселу, 8 — с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 17 (1:1). Хоселу, 21 (2:1). Иньяки Уильямс, 54 (2:2). Гомес, 105 — с пенальти (3:2). Берчиче, 118 (3:3)«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 106), Альварес, Нуньес (Эскьета, 4), Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 83), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 96)Предупреждения: Иньяки Уильямс, 7. Дани Гарсия, 38. Карлос Руис, 41. Рауль Гарсия, 77. Берчиче, 92. Иньиго Мартинес, 99Удаления: Эррерин (Атлетик), 2. Карлос Руис (Тенерифе), 94