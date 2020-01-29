«Тенерифе» — «Атлетик»: счет матча 3:3 (2:4), обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Испаниина своем поле уступил по пенальтииз Бильбао — 3:3 (4:2 по пенальти)

В составе «Тенерифе» дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Даниэль Гомес.

За «Атлетик» дважды отличился Иньяки Вильямс, еще один мяч на счету Юри Берчиче.

Отметим, что гости уже на второй минуте матча остались вдесятером после удаления голкипера Яго Эррерина.

На 94-й минуте красную карточку получил игрок хозяев поля Карлос Руис.