Кавани прошел медосмотр в «Атлетико»

Нападающийпрошел медосмотр для мадридского, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что клубы пока не договорились о финансовых деталях сделки. «Матрасники» предлагают 15 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов, ПСЖ хочет 20 миллионов.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Кавани с парижским коллективом истекает в июне года.

Кавани перешел в ПСЖ из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне уругваец провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. 0