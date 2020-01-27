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    Кавани прошел медосмотр в «Атлетико»

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    Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прошел медосмотр для мадридского «Атлетико», сообщает Foot Mercato.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Отмечается, что клубы пока не договорились о финансовых деталях сделки. «Матрасники» предлагают 15 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов, ПСЖ хочет 20 миллионов.

    Напомним, что действующее трудовое соглашение Кавани с парижским коллективом истекает в июне года.

    Кавани перешел в ПСЖ из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне уругваец провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. 0

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