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    Тедеско: Если появится возможность — усилимся

    Футбол Футбол России Спартак Трансферы
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможные трансферы своей команды этой зимой.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «У нас с руководством очень открытый разговор на эту тему. Всегда на связи и с Цорном, и с президентом "Спартака". Как я и говорил, вполне доволен тем составом, который есть.

    Вместе с тем клуб никогда не прекращает работу по селекции. Несмотря ни на какие заявления, скауты трудятся, смотрим кандидатов и обсуждаем их качества. Если появится возможность — усилимся. Если нет — проблем тоже не вижу.

    Мы спокойно работаем с теми, кто есть, но держим глаза открытыми и следим за рынком. Потому что речь не обо мне, а о "Спартаке". Всегда надо становиться лучше», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс». 0

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