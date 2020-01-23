Тедеско: Если появится возможность — усилимся

Главный тренерпрокомментировал возможные трансферы своей команды этой зимой.

«У нас с руководством очень открытый разговор на эту тему. Всегда на связи и с Цорном, и с президентом "Спартака". Как я и говорил, вполне доволен тем составом, который есть.

Вместе с тем клуб никогда не прекращает работу по селекции. Несмотря ни на какие заявления, скауты трудятся, смотрим кандидатов и обсуждаем их качества. Если появится возможность — усилимся. Если нет — проблем тоже не вижу.

Мы спокойно работаем с теми, кто есть, но держим глаза открытыми и следим за рынком. Потому что речь не обо мне, а о "Спартаке". Всегда надо становиться лучше», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс». 0