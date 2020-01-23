«Унионистас де Саламанка» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Счет в матче на 18-й минуте открыли мадридцы. После навеса слева Гонгора вынес мяч точно на Бэйла. Гарет скинул мяч себе грудью и с семи метров пробил неотразимо.

Хозяева отыгрались на 57-й минуте. Ромеро в центральном круге получил мяч, прошёл по центру вперёд, на линии штрафной площади финтом ушёл от Начо и с двенадцати метров точно пробил в левый верхний угол ворот «Реала».

На 62-й минуте «Реал» повел благодаря автоголу. Каземиро отправил слева к воротам Марсело. Бразилец прострелил к дальней штанге, где Диас споткнулся, но смог переправить мяч в угол. Защитник Хуан Гонгора попытался выбить футбольный снаряд, но попал в штангу, от которой и получился гол.

А на второй компенсированной минуте Браима Диас справа разобрался с тремя соперниками и сильно из пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот «Саламанки».

Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа.