ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 01:28
    • ПСЖ разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка лиги
  • 01:10
    • «МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»
  • 00:52
    • «Ювентус» разобрался с «Ромой» на пути в полуфинал Кубка Италии
  • 00:51
    • Гол Бэйла помог «Реалу» выйти в 1/8 финала Кубка Испании
  • 00:33
    • Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом
    Все новости спорта

    Гол Бэйла помог «Реалу» выйти в 1/8 финала Кубка Испании

    «Унионистас де Саламанка» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Примера Футбол Испании Реал Мадрид Кубок Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Унионистас де Саламанка» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет в матче на 18-й минуте открыли мадридцы. После навеса слева Гонгора вынес мяч точно на Бэйла. Гарет скинул мяч себе грудью и с семи метров пробил неотразимо.

    Хозяева отыгрались на 57-й минуте. Ромеро в центральном круге получил мяч, прошёл по центру вперёд, на линии штрафной площади финтом ушёл от Начо и с двенадцати метров точно пробил в левый верхний угол ворот «Реала».

    На 62-й минуте «Реал» повел благодаря автоголу. Каземиро отправил слева к воротам Марсело. Бразилец прострелил к дальней штанге, где Диас споткнулся, но смог переправить мяч в угол. Защитник Хуан Гонгора попытался выбить футбольный снаряд, но попал в штангу, от которой и получился гол.

    А на второй компенсированной минуте Браима Диас справа разобрался с тремя соперниками и сильно из пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот «Саламанки».

    Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа.

    Кубок Испании. 1/16 финала
    «Унионистас» — «Реал» — 1:3 (0:1)
    Голы: Бэйл, 18 (0:1). Ромеро, 57 (1:1). Диас, 62 (1:2). Диас, 90+2 (1:3)«Унионистас»: Перейро, Пиохо, Субири, Гальего, Гонгора, Навас (Гонсалес, 80), Хосе Анхель, Пласерес (Маттье, 87), Гарридо (Ромеро, 55), Де ла Нава, Андрес«Реал»: Ареола, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Марселу, Вальверде, Каземиру, Хамес Родригес (Иско, 80), Бэйл (Диас, 53), Бензема (Йович, 75), Винисиус ЖуниорПредупреждение: Ромеро, 67
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Новый Кака» для Зидана. Кто такой Рейньер, за которого отдали 30 миллионов?
  • 21/01/2020 в 15:26
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «волки» победную серию «Ливерпуля»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Каким будет старт «Атлетико» в Кубке Испании?
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Матч между СКА и «Барысом» будет зрелищным
  • СКА — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Алиев второй у мужчин-одиночниковПодробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию 00:460
  • 23:09
    • Дубль Гризманна вывел «Барселону» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:28
    • ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
  • 21:54
    • Джано подписал контракт с «Анортосисом»
    Алена Косторная Прочие В Граце Европа получит трех новых чемпионов. Россия — в числе фаворитовЧемпионат Европы по фигурному катанию стартует 22 января Вчера в 13:290
  • Экспресс дня

  • Забьет ли «Вулвз» «Ливерпулю»?
  • 3.07
    •
  • 01:43
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» — в 1/8 финала Кубка Испании
  • 00:42
    • Макгрегор готов организовать трилогию с Диасом
  • 00:14
    • Роналду забил в 15-м турнире за карьеру
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович и Федерер вышли в третий круг, вылет КудерметовойОбзор матчей третьего дня соревнований на Australian Open 22 января Вчера в 16:550
  • 21:43
    • УНИКС разгромил «Галатасарай» в Еврокубке
  • 20:14
    • «Ростов» продлил контракт с лидером
  • 16:48
    • Кокорин отказывается переходить в «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие