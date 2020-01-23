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    «МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»

    «МЮ» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» со счетом 0:2.

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Со стандарта с центра поля «Бёрнли» доставил мяч в чужую штрафную, Ми головой переправил мяч к вратарской, откуда Крис Вуд с лёта пробил точно в ближний угол ворот.

    На 56-й минуте Родригес и Вествуд отыгрались у края штрафной, далее Джей Родригес подвинулся вперёд и с левой ноги пробил — мяч от перекладины отправился за линию ворот «МЮ».

    «Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение за последние четыре матча АПЛ, подопечные Уле-Гуннара Сульшера находятся на пятом месте. «Бернли» поднялся на 13-ю строчку.

    АПЛ. 24-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 0:2 (0:1)
    Голы: Вуд, 39 (0:1). Родригес, 56 (0:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака, Уильямс (Шоу, 69), Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 46), Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69)«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, МакнейлПредупреждения: Тэйлор, 67. Уэствуд, 68
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