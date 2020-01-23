«МЮ» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Со стандарта с центра поля «Бёрнли» доставил мяч в чужую штрафную, Ми головой переправил мяч к вратарской, откуда Крис Вуд с лёта пробил точно в ближний угол ворот.

На 56-й минуте Родригес и Вествуд отыгрались у края штрафной, далее Джей Родригес подвинулся вперёд и с левой ноги пробил — мяч от перекладины отправился за линию ворот «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение за последние четыре матча АПЛ, подопечные Уле-Гуннара Сульшера находятся на пятом месте. «Бернли» поднялся на 13-ю строчку.