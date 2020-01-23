Агент Кокорина: Саша узнал от журналистов, что куда-то переходит

Агент и отчимрассказал о неопределенности с будущим футболиста.

В частности, Логинов прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротерберга о том, что Кокорин будет выступать за сочинцев на правах аренды.

«У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из "Зенита"? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», — сказал Логинов, передает «Чемпионат».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, но затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнах». Накануне аренду Кокорина подтвердил также гендиректор «Зенита» Александр Медведев. 0