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    Агент Кокорина: Саша узнал от журналистов, что куда-то переходит

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    Агент и отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал о неопределенности с будущим футболиста.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    В частности, Логинов прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротерберга о том, что Кокорин будет выступать за сочинцев на правах аренды.

    «У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из "Зенита"? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», — сказал Логинов, передает «Чемпионат».

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