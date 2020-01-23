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    Крауч: Этот состав «МЮ» является худшим за последние 30 лет

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    Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (0:2).

    Питер Крауч
    Питер Крауч

    «Самое убийственное — то, что их состав на 100 млн фунтов дороже, чем у "Ливерпуля". Кто покупает игроков?

    Должно быть, это худший состав за 30 лет. Взгляните на сегодняшний состав, на то, кто сидел на скамейке, это легко заметить. Печальное положение вещей.

    Больше нет идентичности. Я теперь не знаю, что значит игрок "Манчестер Юнайтед". Большинство игроков, которых купил клуб за последние пять лет, уже успели уйти из команды», — передает слова Крауча BT Sport.

    «Манчестер Юнайтед» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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