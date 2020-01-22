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    Инсинье вывел «Наполи» в полуфинал Кубка Италии

    «Наполи» — «Лацио»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лацио Наполи
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте — отличился форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

    На 10-й минуте «Лацио» мог отыграться, но Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, не попав в створ ворот.

    На 19-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил албанский защитник Эльсеид Хюсай.

    На 25-й минуте составы уравнялись — бразильский хавбек гостей Лукас Лейва получил красную карточку.

    В концовке матча «Лацио» забил, но судья отменил взятие ворот после обращения к системе VAR.

    В полуфинале турнира «Наполи» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».

    Кубок Италии. 1/4 финала
    «Наполи» — «Лацио» — 1:0 (1:0)
    Гол: Инсинье, 2Нереализованный пенальти: Иммобиле, 10 (мимо)«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик«Лацио»: Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), ИммобилеПредупреждения: Хюсай, 8. Ачерби, 14. Лукас, 25Удаления: Хюсай, 19. Лукас, 25
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