«Наполи» — «Лацио»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 1/4 финала Кубка Италииодержал домашнюю победу над римским— 1:0.

Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте — отличился форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

На 10-й минуте «Лацио» мог отыграться, но Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, не попав в створ ворот.

На 19-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил албанский защитник Эльсеид Хюсай.

На 25-й минуте составы уравнялись — бразильский хавбек гостей Лукас Лейва получил красную карточку.

В концовке матча «Лацио» забил, но судья отменил взятие ворот после обращения к системе VAR.

В полуфинале турнира «Наполи» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».