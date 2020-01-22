«Наполи» — «Лацио»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте — отличился форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье.
На 10-й минуте «Лацио» мог отыграться, но Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, не попав в створ ворот.
На 19-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил албанский защитник Эльсеид Хюсай.
На 25-й минуте составы уравнялись — бразильский хавбек гостей Лукас Лейва получил красную карточку.
В концовке матча «Лацио» забил, но судья отменил взятие ворот после обращения к системе VAR.
В полуфинале турнира «Наполи» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Интер».
Кубок Италии. 1/4 финала
«Наполи» — «Лацио» — 1:0 (1:0)
Гол: Инсинье, 2Нереализованный пенальти: Иммобиле, 10 (мимо)«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик«Лацио»: Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), ИммобилеПредупреждения: Хюсай, 8. Ачерби, 14. Лукас, 25Удаления: Хюсай, 19. Лукас, 25