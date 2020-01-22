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    АПЛ. «Ман Сити» одолел «Шеффилд», «Челси» поделил очки с «Арсеналом»

    Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»
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    С 21 по 23 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 24-го тура.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:1

    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

    На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Башам.

    Габриэл Жезус пробил с точки в левый от себя угол ворот, но голкипер Хендерсон выручил свою команду в прыжке.

    Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Де Брейне прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую «Швеффилда», где Агуэро оторвался от защитника и поразил пустые ворота.

    «Манчестер Сити» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 33 очками занимает седьмое место.

    В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Тоттенхэма», а «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

    АПЛ. 24-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
    Гол: Агуэро, 73Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 36 (вратарь)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Бэшем (Робинсон, 78), Стивенс, Бешич (Ландстрем, 78), Норвуд, Флек, Макберни, Шарп (Муссе, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 68), Стерлинг (Бернарду Силва, 90+2)Предупреждения: Бешич, 13. Норвуд, 24. Флек, 43. Фернандинью, 45+2. Эрнандес, 53. Агуэро, 83. Макберни, 84

    «Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1

    В параллельном матче «Борнмут» дома взял верх над «Брайтоном» — 3:1.

    АПЛ. 24-й тур
    «Борнмут» — «Брайтон & Хоув» — 3:1 (2:0)
    Голы: Х.Уилсон, 36 (1:0). Гросс, 41 — в свои ворота (2:0). К.Уилсон, 74 (3:0). Муй, 81 (3:1)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Фрэнсис, Рико, Лерма, Биллинг, Х.Уилсон (Кук, 89), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке (Гослинг, 86)«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Бернарду (Марч, 60), Уэбстер, Гросс (Троссар, 60), Преппер, Стивенс, Муй, Альсате, Мопей, Джаханбахш (Конноли, 60)Предупреждения: Бернарду, 28. Лерма, 90+1

    «Астон Вилла» — «Уотфорд» 2:1

    В другом матче 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле в компенсированное время вырвала победу у «Уотфорда» — 2:1.

    АПЛ. 24-й тур
    «Астон Вилла» — «Уотфорд» — 2:1 (0:1)
    Голы: Дини, 38 (0:1). Дуглас Луис, 68 (1:1). Мингс, 90+5 (2:1)«Астон Вилла»: Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 56), Грилиш, Накамба, Эль-Гази, Трезеге (Вассилев, 77)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Грэй, 82), Чалоба (Пуссетто, 75), Дукуре, Дини, Деулофеу (Кабаселе, 90+2)Предупреждения: Мингс, 45. Дуглас Луис, 68. Каткарт, 77. Дукуре, 80

    «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:2

    В параллельном матче 24-го тура «Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

    Гости смогли уйти от поражения, забив два гола на 94-й и 95-й минутах. Дублем отметился защитник Флориан Лежен, вышедший на замену на 70-й минуте.

    АПЛ. 24-й тур
    «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2 (1:0)
    Голы: М-з.Кин, 30 (1:0). Калверт-Льюин, 54 (2:0). Лежен, 90+4 (2:1). Лежен, 90+5 (2:2)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Делф, Уолкотт (Ньясс, 89), Бернард (Дэйвис, 83), М-з.Кин (Коулман, 71), Калверт-Льюин«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Лежен, 70), Фернандес, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63), Жоэлинтон (Шер, 78)Предупреждения: Кларк, 62. Калверт-Льюин, 68

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 0:2

    Еще в одном матче 24-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» в гостях оказался сильнее «Кристал Пэлас» — 2:0.

    АПЛ. 24-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)
    Голы: Редмонд, 22 (0:1). Армстронг, 48 (0:2)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли (Уорд, 62), Ридевалд, Макартур, Дж.Маккарти, Куяте (Майер, 62), Дженк (Уикхэм, 69), Айю, Заа«Саутгемптон»: А.Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Ромеу, 21), Вестергор, Стивенс, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Лонг (Ингс, 70), Редмонд, Обафеми (Адамс, 84)Предупреждения: Ромеу, 72. Томкинс, 74. Редмонд, 74

    «Челси» — «Арсенал» 2:2

    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью со столичным «Арсеналом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    На 27-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Мустафи ошибся с пасом назад на Лено, Абрахам подхватил мяч, ушёл от вратаря и упал в борьбе с Давидом Луисом, получившим за это красную карточку.

    Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Лено почти дотянулся, но удар Жоржиньо был точным.

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    На 63-й минуте грубейшая ошибка Канте позволила «Арсеналу» сравнять счёт. Француз должен был страховать партнёров, но оступился, а Мартинелли без труда убежал с центра поля на свидание с Кепой и пробил низом в правый угол.

    На 84-й минуте «синие» быстро разыграли угловой, а затем последовал прострел к вратарской, где Аспиликуэта удачно подставил ногу, срезав мяч в ближний угол ворот «АРсенала» — Лено не успел среагировать.

    А на 87-й минуте Торрейра подключил справа Бельерина, который сместился в центр и пробил в дальний угол ворот «Челси». Кепа до мяча не добрался.

    «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» находится на 10-й строчке.

    АПЛ. 24-й тур
    «Челси» — «Арсенал» — 2:2 (1:0)
    Голы: Жоржинью, 28 — с пенальти (1:0). Мартинелли, 63 (1:1). Аспиликуэта, 84 (2:1). Бельерин, 87 (2:2)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржинью, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Пепе (Холдинг, 81), Торрейра, Джака, Езил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1), ЛяказеттПредупреждения: Эмерсон, 21. Кристенсен, 59. Гендузи, 76Удаление: Давид Луиз, 26

    «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

    22 января, 22:30 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»

    22 января, 22:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

    22 января, 23:15 мск

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

    23 января, 23:00 мск

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